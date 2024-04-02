«Не надо перегружать детей»: сенатор поддержал сокращение домашних заданий Сенатор Гибатдинов поддержал идею разгрузить школьников

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Нагрузка на детей должна быть оптимизирована и соответствовать скорости их психологического и физического развития, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов. Сенатор считает, что нынешняя система образования в России должна измениться.

Детство должно оставаться счастливым. Не надо перегружать детей, у ребят должно оставаться время на внеклассную активность, — отметил Гибатдинов.

Рассуждая об изменениях, которым должна подвергнуться система образования, Гибатдинов заявил, что особое внимание нужно уделить полноте получаемых в школе знаний. По его словам, некоторые ученики вынуждены обращаться к услугам репетиторов, чтобы сдать государственные экзамены.

Не секрет, что сегодня подчас без участия репетиторов школьникам нелегко справиться с подготовкой к выпускным экзаменам, — добавил Айрат Гибатдинов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину усовершенствовать школьные программы. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам послания Федеральному собранию. В документе говорится о необходимости сократить домашние задания и лишние контрольные.