«Не надо никуда уезжать»: Онищенко рассказал, куда сходить в праздники

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Правительство РФ дало отрицательный отзыв на внесённый в Госдуму законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей. В кабмине обратили внимание, что в настоящее время обеспечивают «взвешенное и объективное распространение» подобных сведений уже существующие нормы. Отзыв кабмина опубликован в электронной базе Госдумы.

Также в правительстве напомнили, что подобное предложение содержалось в законопроекте, прежде отклонённом Госдумой. Отзыв кабмина на него в 2016 году был аналогичным. С учётом изложенного правительство Российской Федерации представленный законопроект...