«Не надо никуда уезжать»: Онищенко рассказал, куда сходить в праздники

Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал NEWS.ru, где москвичи смогут провести майские праздники с пользой для здоровья. Он обратил внимание на наличие отлично оборудованных зон отдыха в столице, так что москвичам не стоит беспокоиться и специально куда-то ехать, чтобы хорошо провести время.
Сложность в том, что мы жили в условиях пандемии, идёт отрицательная суммация последствий, так что каждый из нас должен тщательно подумать, как восстановить израсходованные жизненные силы, у нас накануне праздников, безусловно, есть соблазн оздоровиться, в Москве сейчас открыто столько прекрасных мест, шашлычные зоны, парки, зоны отдыха, так что не надо никуда уезжать, всё и так есть под боком, — заявил Онищенко.
Врач также разъяснил, насколько в этом сезоне стоит опасаться клещей.
Что касается клещей, то на данный момент клещ проявил себя только в нескольких регионах РФ, но есть вероятность, что к майским праздникам клещ появится и в Москве, правда, хочу отметить, что надо всего-навсего в лесу носить головные уборы и по возвращении домой осматривать открытые участки тела, так что всё будет хорошо и люди смело могут открывать шашлычный сезон, отдельно хотелось бы порекомендовать постящимся людям не злоупотреблять пищей в пасхальную ночь, это может негативно отразиться на организме, — добавил Онищенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в столице после двухлетнего перерыва возобновляется проведение фестивалей без ковидных ограничений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. По его словам, первым с 23 по 28 апреля пройдёт фестиваль «Пасхальный дар», а в период майских праздников состоится «Московская весна».