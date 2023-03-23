Профессор МГИМО Вяземский призвал не навязывать ЕГЭ лучшим вузам

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Юрий Вяземский

В 30 ведущих университетах страны необходимо отменить ЕГЭ, заявил в беседе с NEWS.ru профессор МГИМО Юрий Вяземский. Он отметил, что крупным вузам не нужно навязывать такую форму вступительных экзаменов, так как университеты сами должны решать, кого брать, а кого нет.

Я же выступал против ЕГЭ с самого начала, как только это все появилось. Я это очень не люблю. Но потом я понял, что столько на это потрачено сил. Предложение мое очень короткое: есть ведущие вузы России, входящие в двадцатку-тридцатку. Им не надо навязывать никакого ЕГЭ. Они сами должны решать, кого брать или не брать. Для ребят из отдаленных сел есть олимпиады, они могут поступить через них, а через ЕГЭ — в вузы, признающие ЕГЭ, — сказал Вяземский.

Ранее профессор заявил, что ведущие вузы России должны самостоятельно отбирать студентов, не ориентируясь на результаты ЕГЭ, так как со сдачей единого госэкзамена связана большая коррупционная схема.

Он уточнил, что для успешного поступления нужен не только талант, но и упорство. Профессор привел в пример историю актрисы Фаины Раневской, которая заикалась, была «стоеросовая», однако добилась своей цели. При этом студентка самого Вяземского считала, что в произведении Льва Толстого «Война и мир» русские воевали с немцами, а не французами.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ЕГЭ дает социальный лифт, так как ученики из дальних уголков России могут с помощью экзамена поступать в престижные вузы страны.