Шашлык из шампиньонов — прекрасное дополнение к жареному мясу, а также идеальная закуска для вегетарианцев. Делимся простым рецептом грибочков с зеленью и чесноком в оливковом масле.
Ингредиенты
- Шампиньоны — 500 г
- Оливковое масло — 100 мл
- Чесночные зубчики — 5 шт.
- Свежая зелень (кинза, укроп, петрушка, розмарин) — на свой вкус
- Любимые специи — на свой вкус
Рецепт
- Зелень промойте и мелко нашинкуйте.
- Чесночные зубчики очистите и раздавите.
- Смешайте масло, зелень, чеснок и специи.
- Промытые грибы залейте получившимся маринадом и оставьте на час.
- Нанижите грибы на шампуры и готовьте на мангале 15 минут.
- Посыпьте готовый шашлык измельченной свежей зеленью.
Готово!
Ранее мы поделились рецептом овощного шашлыка на мангале.
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