Шашлык из шампиньонов — прекрасное дополнение к жареному мясу, а также идеальная закуска для вегетарианцев. Делимся простым рецептом грибочков с зеленью и чесноком в оливковом масле.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 500 г
  • Оливковое масло — 100 мл
  • Чесночные зубчики — 5 шт.
  • Свежая зелень (кинза, укроп, петрушка, розмарин) — на свой вкус
  • Любимые специи — на свой вкус

Рецепт

  1. Зелень промойте и мелко нашинкуйте.
  2. Чесночные зубчики очистите и раздавите.
  3. Смешайте масло, зелень, чеснок и специи.
  4. Промытые грибы залейте получившимся маринадом и оставьте на час.
  5. Нанижите грибы на шампуры и готовьте на мангале 15 минут.
  6. Посыпьте готовый шашлык измельченной свежей зеленью.

Готово!

Ранее мы поделились рецептом овощного шашлыка на мангале.

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