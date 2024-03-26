«Не могу найти силы»: муж Нетребко вернулся и поддержал россиян Муж Нетребко вернулся в страну и поддержал россиян после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Юсиф Эйвазов

Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) об отмене своего концерта в Московской консерватории в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Он опубликовал видео, в котором выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, добавив, что не может найти в себе силы для выступления. По словам оперного певца, со дня трагического события должны пройти хотя бы 40 дней.

После такого чудовищного и совершенно зверского теракта, который произошел, не могу найти в себе силы, чтобы завтра выйти на сцену и как ни в чем не бывало развлекать людей. Вы знаете, это действительно очень сложно, я бы сказал — невозможно... Попросил организаторов и всю мою команду, чтобы минуло хотя бы 40 дней с момента этого трагического события, — заявил Эйвазов.

Анна Нетребко в настоящий момент не публиковала каких-либо сообщений, посвященных трагедии в Подмосковье. Поклонники уже раскритиковали оперную певицу.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что число пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до 361 человека. По его информации, это связано с тем, что люди начали массово обращаться за психологической помощью.