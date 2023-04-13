«Не мог выбросить»: стали известны подробности убийства модели Ведлер Убийца модели Ведлер Коровин рассказал, что не мог выбросить тело девушки

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Убийца модели Гретты Ведлер Дмитрий Коровин, приговоренный к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима, рассказал, что «не мог выбросить» тело девушки из-за того, что любил ее. В разговоре с KP.RU следователи отметили, что преступник долгое время не мог решиться, где и как похоронить бывшую возлюбленную.

Дмитрий Коровин объяснял свои действия тем, что девушку он любил и не мог «выбросить ее, как какую-нибудь собачку», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в какой-то момент преступник захотел «сделать подарок» убитой Ведлер на день рождения и похоронить ее в «красивом поле». Для этого Коровин ездил по окрестностям Липецка. В последствии он решил перенести чемодан с телом из гаража ближе к тому месту, где планировал закопать убитую. Преступник отправился в дом к своим родителям с чемоданом, оставив его на заднем сиденье сломанной отцовской машины. Там следователи и обнаружили труп Ведлер 13 марта 2022 года, в день рождения девушки.

12 апреля 2023 года суд приговорил Коровину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В своем последнем слове осужденный сказал, что произошедшее было случайностью, а смерть девушки стала для него «трагедией всей своей жизни».

О пропаже модели стало известно в феврале 2021 года после того, как Ведлер проводила время в компании своего экс-возлюбленного Коровина. Спустя год труп девушки был найден в чемодане, который спрятали в багажнике машины молодого человека. Подозреваемый признался в содеянном.