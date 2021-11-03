Не лезть в кровь к пациентам: к тесту на вакцинацию возникли вопросы

Идея центра Гамалеи выявлять поддельные сертификаты о вакцинации тестами на наличие антител к белку аденовируса Ad26 вызывает много вопросов, заявил NEWS.ru политолог Глеб Кузнецов, член совета директоров Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Он назвал её бессмысленной для общества и удивился решению нижегородских властей, которые выразили готовность использовать технологию ещё до её регистрации.

Любое тестирование осуществляется на основании добровольного согласия, так требует федеральный закон, регулирующий медицинскую помощь. Медработник «в доступной форме» обязан предоставить пациенту информацию о целях, методах и возможных последствиях оказания той или иной манипуляции. Это — краеугольный камень организации здравоохранения. Хотелось бы услышать, как медсестра объясняет пациенту, на каком основании и с какими возможными последствиями для него идёт данный анализ на непатогенный инфекционный агент. «Уважаемый Иван Иваныч, мы сейчас анализ сделаем, не несущий никакого медицинского смысла для вас, и если результат нас не удовлетворит — вы поедете не в палату, а в тюрьму» — так получается? И доступно, и информирует о последствиях. Про медицинскую тайну и конфиденциальность я не говорю. Теоретически можно представить, что такую экспертизу могут назначить только правоохранительные органы или суд, как это происходит при экспертизе на алкоголь или наркотики, но для этого необходима очень серьёзная коррекция действующего законодательства. И удивительно, что гражданское ведомство проявляет такого рода инициативы, — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что тест ещё не был зарегистрирован и не испытан достаточно: «Гинцбург говорит о 60 что ли людях, на которых испытывался тест». На основании этого нельзя принимать решения, которые потенциально коснутся «разного рода дискриминаций, лишения прав и, чем чёрт не шутит, уголовных дел».

Вопросов, как это часто бывает с центром Гамалеи, больше, чем ответов. Хотелось бы увидеть подробности о научно-практической стороне вопроса, ограничениях, рисках ложноположительного и ложноотрицательного результата, длительности иммунитета к вирус-вектору и прочему. Научное учреждение должно коммуницировать с обществом всё-таки через научные публикации, а не через пресс-релизы и интервью, — добавил Кузнецов. — Если стоит задача борьбы с поддельными сертификатами, то хотелось бы, чтобы инициатива и описание процессов шла от правоохранительных органов, а не от учреждений здравоохранения и научных институтов. А то складывается ощущение, что заняться им не чем. Сертификаты продаются, рекламируются, у тех, кто их делает и продвигает, есть фамилии, имена и отчества — может, имеет смысл заняться ими? А не лезть на непонятных с точки зрения права основаниях в кровь пациентам.

О существовании маркеров, позволяющих определить, что человек действительно сделал прививку от коронавируса, Гинцбург говорил ещё 25 октября. Он объяснял, что так можно выяснить, делал ли пациент прививку «Спутником V». При этом у учёного есть данные, что 80% тяжело заболевших людей с сертификатами о вакцинации не имели этих маркеров, а значит купили документы о сделанной прививке, писал ТАСС. Тогда доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре в РБК отмечал , что антитела к аденовирусному вектору могут не появляться у некоторых людей.

3 ноября в интервью «Известиям» Гинцбург заявил, что в центре Гамалеи разработали тест-систему, выявляющую наличие антител к белку аденовируса Ad26, который содержится в первом компоненте «Спутника V». По его словам, этот вирус крайне редко встречается у человека, «это буквально десятые доли процента».

Если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат, — объяснил он.

При этом главный научный сотрудник центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «Газетой.Ru» отметил , что тест, о котором рассказал Гинцбург, не выявляет прививку «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной». По его словам, эти вакцины используются очень редко, а «ЭпиВакКорона» — «это вообще не вакцина, это несчастье, потому что она не эффективна».

Если на «ЭпиВакКорону» будут брать поддельные сертификаты, тогда это то же самое, что прививаться этой вакциной. Отличий тут нет. Вакцина «КовиВак» сделана правильно, по всем канонам, но нет данных об эффективности, не могут никак провести третью фазу исследований и доказать, что вакцина эффективна. <...> В результате эти вакцины особого значения у нас не имеют. Они не повлияют на поддельные сертификаты, — сказал он.