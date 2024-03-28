«Не лечит, а калечит»: в ГД потребовали разобраться в ситуации с Хайдаровым Депутат Журавлев готов взять под контроль дело вокруг хирурга Тимура Хайдарова

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Тимур Хайдаров

Документы пластического хирурга Тимура Хайдарова, а также его клиники стоит тщательно проверить ради здоровья россиян, заявил в беседы с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он добавил, что готов направить депутатский запрос и взять этот вопрос на контроль.

Не в первый раз попадаются на глаза истории об этом чудо-докторе, который, судя по публикациям, больше не лечит, а калечит. Уверен, что клиника не может существовать без соответствующих лицензий, а квалификацию врачей непременно проверяют, прежде чем взять на работу. Если же медицинский бизнес существует нелегально — это повод проверить его правоохранительным органам, — отметил парламентарий.

По его словам, следует проверить дипломы и разрешения клиники Хайдарова и разобраться с пострадавшими пациентами, которые, по всей видимости, написали заявления в полицию. В этой сфере дополнительные проверки точно не повредят, ведь речь идет о жизнях и здоровье россиян, пояснил Журавлев.

Ранее в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique сообщили, что учреждение после проверки Росздравнадзора закрывать не будут. Юрист организации Кристина Высоцкая, часть нарушений уже устранены. До этого Росздравнадзор уже выявлял проблемы в клинике звездного хирурга. Тогда в отношении медицинских организаций, причастных к деятельности Хайдарова, были приняты меры административного воздействия.

В феврале в клинике Хайдарова скончался продюсер и бизнесмен Петр Гаврилов. Ему провели лапароскопию, через некоторое время после выполнения процедуры он впал в кому. Предварительной причиной смерти назвали заражение крови. Бизнесмен жаловался на тяжесть при дыхании, а также на боль в области груди и живота.