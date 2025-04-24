Хотите разнообразить завтрак, но нет времени? Эти ПП-рулетики с куриным фаршем и кабачком готовятся всего 10 минут, получаются сочными и невероятно вкусными — идеальный старт дня без лишних калорий!
Ингредиенты (на 2 порции)
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Куриный фарш — 200 г
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Кабачок — 1 шт. (средний)
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Вяленые томаты — 4 шт.
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Сыр (легкий) — 30 г
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Соль, перец, специи — по вкусу
Приготовление
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Фарш посолите, поперчите, добавьте любимые специи (паприка, прованские травы).
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Кабачок нарежьте вдоль тонкими слайсами (3−4 мм) с помощью овощечистки.
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Выложите три слайса кабачка внахлест, сверху распределите фарш и мелко нарезанные томаты.
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Аккуратно сверните рулетики, закрепите зубочисткой.
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Запекайте 8−10 минут при 200°C, в конце посыпьте тертым сыром.
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