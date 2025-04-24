Не лаваш и не омлет: крутим ПП-рулетики к завтраку — объедение за 10 минут

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Хотите разнообразить завтрак, но нет времени? Эти ПП-рулетики с куриным фаршем и кабачком готовятся всего 10 минут, получаются сочными и невероятно вкусными — идеальный старт дня без лишних калорий!

Ингредиенты (на 2 порции)

Куриный фарш — 200 г

Кабачок — 1 шт. (средний)

Вяленые томаты — 4 шт.

Сыр (легкий) — 30 г

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

Фарш посолите, поперчите, добавьте любимые специи (паприка, прованские травы). Кабачок нарежьте вдоль тонкими слайсами (3−4 мм) с помощью овощечистки. Выложите три слайса кабачка внахлест, сверху распределите фарш и мелко нарезанные томаты. Аккуратно сверните рулетики, закрепите зубочисткой. Запекайте 8−10 минут при 200°C, в конце посыпьте тертым сыром.

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