Хотите разнообразить завтрак, но нет времени? Эти ПП-рулетики с куриным фаршем и кабачком готовятся всего 10 минут, получаются сочными и невероятно вкусными — идеальный старт дня без лишних калорий!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Куриный фарш — 200 г

  • Кабачок — 1 шт. (средний)

  • Вяленые томаты — 4 шт.

  • Сыр (легкий) — 30 г

  • Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Фарш посолите, поперчите, добавьте любимые специи (паприка, прованские травы).

  2. Кабачок нарежьте вдоль тонкими слайсами (3−4 мм) с помощью овощечистки.

  3. Выложите три слайса кабачка внахлест, сверху распределите фарш и мелко нарезанные томаты.

  4. Аккуратно сверните рулетики, закрепите зубочисткой.

  5. Запекайте 8−10 минут при 200°C, в конце посыпьте тертым сыром.

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