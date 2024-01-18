«Не корпоративы»: продюсер о «стратегическом» визите комика Гудкова в РФ Продюсер Рудченко: комик Гудков мог встречаться в Москве с главами телеканалов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что комик Александр Гудков вернулся с Россию, преследуя «стратегическую цель». Собеседник не исключил, что артист встречался в Москве с руководством телеканалов для обсуждения будущих проектов в медиа-сфере. При этом Рудченко усомнился, что юморист прилетел в столицу РФ ради корпоративов.

Мне кажется, Гудков надеется какие-то проекты в РФ реализовать. Если не ошибаюсь, он ранее говорил о восстановлении проекта «Вечерний Ургант», поэтому, возможно, деловые контакты были. Не думаю, что именно из-за корпоративов он приезжал, но для дальнейшей, стратегической цели, медиабизнеса он мог встречаться, в том числе, с руководителями каналов. Жить на что-то надо, — добавил Рудченко.

По его словам, визит Гудкова может быть связан с миграционными вопросами, связанными с регистрацией в другой стране. Так как Гудков гражданин России, он должен приезжать в РФ и продлевать пребывание в другой стране, заявил Рудченко. Продюсер не исключил, что знаменитость приехал в РФ решить налоговые или имущественные вопросы.

Ранее портал URA.RU сообщил, что Гудков прилетел в РФ. По данным издания, артиста заметили в московском аэропорту Шереметьево.

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