«Не исключено»: адвокат о возможном возвращении смертной казни

Вопрос о возвращении смертной казни в качестве вышей меры наказания может стать предметом рассмотрения Конституционного суда России после выхода страны из Совета Европы. Об этом заявила РИА Новости партнёр адвокатского бюро «Забейда и партнёры» Дарья Константинова, добавив, что «автоматически этого не произойдёт».

Не исключено, что вопрос о возвращении смертной казни в качестве высшей меры наказания скоро станет предметом рассмотрения компетентным принять решение по нему органом, а именно — Конституционным судом, — полагает Константинова.

Она напомнила декабрьское заявление председателя Конcтитуционного суда Валерия Зoрькина о том, что он допускает возвращение смертной казни, и сделанное в феврале зaявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Мeдведева о возможности восстановления смертной казни «для опаснейших преcтупников». По мнению эксперта, это говорит об общем направлении мыслей высших должноcтных лиц.

Накануне Россия официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека.

Ранее депутат Государственной думы от «Единой России» Султан Хамзаев заявил, что в России следует ввести смертную казнь за убийства солдат и военные преступления. При этом политик отметил, что не готов выступать за смертную казнь для людей, которых осудили за госизмену. По его мнению, в этом случае не стоит «шашкой рубить».