«Не исключаем»: Песков о новом разговоре Путина с Байденом

Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения о гарантиях безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что такое общение полезно для обоих государств. Его слова передаёт «Интерфакс».
Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы тоже считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать. Оно полезно для обоих государств, — цитирует его агентство.