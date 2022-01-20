«Не исключаем»: Песков о новом разговоре Путина с Байденом

Президент России Владимир Путин встретится в четверг, 20 января, с мэром Москвы Сергеем Собянининым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Кроме того, по его словам, около 19:00 по московскому времени российский лидер проведёт международный разговор.

Будет международный телефонный разговор, думаю, в районе семи вечера мы дадим сообщение на этот счёт. Днём у него идут рабочие встречи, наряду с другими состоится беседа президента с мэром Москвы...