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«Не исключаем»: Песков о новом разговоре Путина с Байденом

В Кремле не исключают телефонный разговор между Путиным и Байденом по гарантиям безопасности
12:43, 20 января 2022
«Не исключаем»: Песков о новом разговоре Путина с Байденом
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Кремль не исключает нового телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом после получения письменного ответа на предложения о гарантиях безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, добавив, что такое общение полезно для обоих государств. Его слова передаёт «Интерфакс».

Мы не исключаем очередного общения двух президентов. Мы тоже считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать. Оно полезно для обоих государств, — цитирует его агентство.

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