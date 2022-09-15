«Не играет роли»: диетолог о преимуществах экзотического сахара Диетолог Хачирова: экзотический сахар не имеет никаких преимуществ перед белым

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Многие считают, что белый сахар не так полезен, как его экзотические виды, но это миф, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» диетолог-кардиолог Асият Хачирова. По ее словам, в диетологии различают природный и добавленный сахар. Эксперт утверждает, что потребление последнего необходимо ограничивать, и вид тут не играет никакой роли.

Сахар бывает природный и добавленный. Природный сахар содержится в овощах, фруктах и молоке. <...> Специально ограничивать природный сахар в своем рационе не обязательно. С природным сахаром не связывают неблагоприятные исходы для здоровья человека, — объяснила врач.

Хачирова подчеркнула, что добавленный сахар может негативно влиять на организм человека при чрезмерном употреблении, поэтому международное экспертное сообщество рекомендует его ограничивать для женщин — до пяти-шести чайных ложек в день, для мужчин — до восьми-девяти чайный ложек в день. При этом, по словам диетолога, неважно, как именно был добыт сахар. Свекловичный, тростниковый, кокосовый, виноградный, пальмовый или солодовый отличаются только по ароматическим свойствам, но одинаково вредны для человека.

Диетолог Дарья Русакова ранее рассказала о вреде сладкого чая. По ее словам, злоупотребление напитком может привести к диабету. Она рассказала, что сладкий чай особенно вреден для тех, кто уже болен диабетом и ожирением. Кроме того, он несет лишние пустые калории.