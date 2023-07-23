«Не хотели иметь дело с русскими»: «Спартаку» отказали в трансфере Гендиректор футбольного клуба «Сассуоло» отказался отдать игрока Рожерио «Спартаку»

Фото: Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рожерио

Итальянский футбольный клуб «Сассуоло» не стал продавать бразильского защитника Рожерио российскому «Спартаку» из этических соображений, заявил гендиректор клуба Джованни Карневали газете La Gazetta dello Sport. По его словам, велись серьезные переговоры, в ходе которых ему предлагали €8 млн.

Переговоры вел представитель игрока, было очень серьезное предложение на €8 млн, но мы поразмыслили и решили отказаться. Этические причины: мы не хотели иметь дело с русскими, — сказал Карневали.

По мнению гендиректора клуба, отказ от ведения дел с Россией важнее трансфера игрока.

Ранее стало известно, что игрок сборной Парагвая Хесус Медина в начале июля подписал контракт со «Спартаком». Красно-белые предложили футболисту высокую зарплату, и 26-летний парагваец решил покинуть ФК ЦСКА, за который играл больше года. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль планирует использовать новичка команды как центрального атакующего полузащитника. Кроме Медины, в клуб недавно перешел и игрок «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Спартак» намерен усилить не только полузащиту, но и нападение. Красно-белые заинтересованы в переходах к ним нападающего «Труа» Мамы Самбы и форварда сборной Колумбии Альфредо Морелоса.