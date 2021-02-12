«Не хочу спалить хороших ребят»: Лавров побоялся называть имена друзей в ЕС

https://static.news.ru/photo/3890acaa-6d1c-11eb-a5c9-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров отказался называть имена высокопоставленных представителей Европейского союза, с которыми его связывают приятельские отношения.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» ведущий спросил министра иностранных дел РФ, удалось ли ему завести друзей в Евросоюзе. Лавров ответил, что таких людей немало.

Боюсь их перечислять. Многие из них в Евросоюзе на очень высоких постах. Не хочется спалить хороших ребят, — пошутил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что на Западе воспринимают российских партнёров как «токсичных».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров дал оценку деятельности бывшего президента США Дональда Трампа. Он заметил, что экс-глава Белого дома является выдающимся политиком и очень яркой личностью. Руководитель внешнеполитического ведомства признался, что его удивляет ситуация с объявлением импичмента Трампу. По словам Лаврова, он наблюдает за этим «с изумлением», при всём уважении к законодательству страны. Министр подчеркнул, что всё, в чём обвиняют Трампа, не соответствует действительности и никаких свидетельств его преступлений нет.

Трамп, проигравший на президентских выборах Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году, писал NEWS.ru.