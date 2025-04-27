Не химия и не волшебство: как сода делает клубнику сладкой и крупной

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Обычная пищевая сода может творить чудеса с вашей клубничной грядкой! Этот бюджетный продукт защищает растения от серой гнили, отпугивает слизней и муравьев, а главное — делает ягоды заметно слаще.

Секрет прост: слабый содовый раствор (3 ст. л. на 5 л воды) создает на растениях защитную пленку, которая предотвращает грибковые заболевания. Опрыскивайте кусты дважды за сезон — во время цветения и после первого сбора урожая. А если рассыпать сухую соду вокруг кустов, слизни и муравьи обойдут грядку стороной.

Для улучшения вкуса ягод раз в месяц поливайте клубнику раствором (1 ст. л. на 10 л воды). Это нейтрализует кислотность почвы, и ягоды накопят больше сахара. Главное — не переборщить, иначе можно навредить растениям.

Попробуйте этот простой способ — и ваша клубника станет самой вкусной в округе!

Устали от горьких огурцов, которые портят весь урожай? Ранее сообщалось, что проблема решается с помощью простого кухонного ингредиента — пищевой соды! Этот дедовский метод гарантирует сочные и сладкие плоды.