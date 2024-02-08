«Не хайп и не пиар»: Рада Русских о выдвижении в президенты РФ Рада Русских заявила, что выдвижение в президенты РФ не было хайпом или пиаром

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Рада Русских

Блогер и самовыдвиженец Рада Русских на заседании ЦИК заявила, что ее выдвижение в качестве кандидата на выборах президента РФ не было «ни хайпом, ни пиаром» и ей жаль, что среди кандидатов не будет ни одной женщины. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сдача подписей в ЦИК стала для нее «одним из самых теплых моментов».

У меня очень хорошая аудитория, думающая. Конечно же, мы продолжим. Это был не хайп, не пиар, это была не шутка. У меня вполне приятные взгляды на внутреннюю политику, — добавила она.

Блогер также поблагодарила членов комиссии и призналась, что собрала больше подписей, но не привезла их в ЦИК, а часть из них даже не заверила нотариально. Она также предположила, что в будущем сбор подписей должен перейти в электронный формат, к которому Русских готова лучше других кандидатов.

Ранее стало известно, что Рада Русских сдала в ЦИК 476 подписей в свою поддержку, тогда как для регистрации на выборах президента РФ необходимо собрать 300 тысяч подписей. Как сообщил член Центризбиркома России Николай Левичев, среди недостатков в документах, представленных Русских, было названо отсутствие чека, подтверждающего факт оплаты изготовления подписных листов, протокола об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. Также у блогера не было списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.