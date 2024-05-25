«Не Эверест»: названа самая опасная для восхождения горная вершина Альпинист Шатаев: самой опасной вершиной является не Эверест, а Чогори

Фото: Gavriel Jecan/Danita Delimont/Global Look Press

Пик К2, Чогори

Самой опасной и сложной для восхождения вершиной является не Эверест, а К2, известная как Чогори, заявил NEWS.ru советский и российский альпинист Владимир Шатаев. Чогори — вторая по высоте горная вершина Земли, которая находится в Пакистане.

Самые сложные для восхождения восьмитысячники, если восходить без кислорода, — К2 (Чогори) и Эверест. Если даже с кислородом очень сложно, то все же К2 более трудная — вторая вершина мира, находится в Пакистане, 8611 метров, — сказал покоритель Эвереста 1995 года.

Он отметил, что там проводятся коммерческие экспедиции. По его словам, их маршруты проложены шерпами, оборудованы перилами, что сразу снижает ценность восхождения.

Любой, кто имеет деньги, пытается взойти на Эверест, интереса нет. Лично для себя — да. Выдумывают всякие рекорды: кто всей семьей, первый пакистанец, первый из Кении и так далее. Более 10 тысяч человек взошли на Эверест, — резюмировал собеседник.

Ранее стало известно, что в конце сезона восхождений на Эверест в Непале погибли по меньшей мере три человека. Среди погибших числятся старший менеджер по работе с клиентами в африканском банке KCB Group Черуйот Кируи, совладелец английского тренажерного зала Wakefield CrossFit Дэниел Пол Патерсон и гид из Гималаев Пастенджи Шерпа.