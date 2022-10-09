«Не дождетесь»: Легойда опроверг слухи об ухудшении здоровья патриарха

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Временно исполняющий обязанности главы пресс-службы патриарха и председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг слухи о том, что состояние здоровья патриарха Московского и Всея Руси Кирилла ухудшилось. В своем Telegram-канале он назвал подобные сообщения «якобы новостями».

Якобы новости. Новый жанр такой. Все у Патриарха хорошо, не дождетесь, — заверил Легойда.

В своей публикации представитель пресс-службы патриарха призвал читателей пользоваться только проверенными источниками информации.

В конце сентября стало известно, что у патриарха Кирилла диагностирован коронавирус. На сайте Московского патриархата отмечалось, что состояние священнослужителя удовлетворительное, патриарх по настоянию врачей соблюдает постельный режим и самоизоляцию.

Позднее сам глава РПЦ призвал духовенство и верующих в течение двух дней молиться о здравии президента России Владимира Путина в честь его 70-летия. Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв.