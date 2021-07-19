Не «допом» единым: почему продажа автомобиля сегодня превратилась в аферу

Дилеры воспользовались возникшим острым дефицитом автомобилей в России и стремительно задрали цены. Сегодня во многих случаях приобрести новую машину в автосалоне без множества ненужных опций и дополнительного оборудования практически невозможно. Эксперты утверждают: зачастую продавцы соглашаются продать авто только в том случае, если клиент готов выложить за «допы» (дополнительные опции) внушительную сумму. Порой накрутка превышает несколько миллионов рублей. NEWS.ru выяснял, можно ли бороться с произволом на рынке, реально ли заказать себе машину без «наворотов» и стоит ли вообще сейчас совершать покупку.

Прибавьте миллион

Социальные сети сегодня переполнены историями о том, как россияне пытаются приобрести новый автомобиль. Житель Челябинской области Алексей рассказал NEWS.ru, что искал машину для супруги.

Нацеливалиcь на компактный кроссовер — в качестве основного варианта рассматривали Kia Seltos. Но после двухнедельных мучений приняли решение отказаться от покупки — машину нам готовы были продать, но только при условии, если мы закажем «допы» не меньше чем на 250 тысяч рублей, — говорит он.

У Юлии из Татарстана — похожая история. Она хотела приобрести кроссовер Mazda. Продавец сразу сообщил девушке, что машин в наличии нет, новые приедут как минимум через несколько месяцев.

Мне предложили один вариант, я очень обрадовалась. Но когда назвали ценник — выпала, простите, в осадок. Цена превышала указанную на официальном сайте почти на миллион рублей, — рассказала собеседница NEWS.ru.

На резонный вопрос, откуда взялась такая цена, представитель дилера честно признался — стоимость выросла из-за установленного на машину дополнительного оборудования.

Я сказала, что мне не нужна спутниковая сигнализация и ультрапрочное керамическое покрытие кузова. Но получила ответ, что без этого набора опций машину мне не продадут, и сказали, что лучше предложения на рынке я сейчас не найду, — добавила девушка.

Период повышенного спроса продолжается, цены на автомобили растут, но число желающих их приобрести не убывает, констатировала в разговоре с NEWS.ru автоэксперт Юлия Каблинова. По её словам, совокупность этих факторов на фоне дефицита на рынке позволяет продавцам выкручивать покупателям руки в буквальном смысле слова.

Или покупайте машину в самой дорогой комплектации, или ждите неизвестно сколько без ненужных «допников», — указала Каблинова.

Она подчеркнула, что формально дилеры используют вполне законную схему, когда завышенная цена устанавливается на автомобили в наличии, а без накруток тоже можно приобрести автомобиль, но с существенной задержкой. Соответственно, на покупателя перекладываются риски изменения валютного курса и изменения цен производителем. Сроки ожидания автомобиля по официальным ценам доходят сейчас до года, при этом что будет через год, никто не знает.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тотальный дефицит

По данным аналитического агентства «Автостат», дефицит новых автомобилей действительно сохраняется и в ближайшие месяцы шансов на изменение ситуации к лучшему практически нет. При этом цены только за первое полугодие выросли на семь процентов, и это не предел — обновление прайс-листов продолжилось и в июле. По некоторым данным, именно из-за нехватки машин в России могут остановить перезапуск государственной программы поддержки авторынка — рынок и без того перегрет, зачем его ещё дополнительно стимулировать?

Представители целого ряда дилеров, торгующих различными автомобильными брендами, подтвердили NEWS.ru, что машины приходят с большими задержками, да и их можно пересчитать буквально по пальцам.

Такого дефицита мы даже и припомнить не можем, — признаётся в разговоре с NEWS.ru сотрудник автоцентра, торгующего японскими автомобилями в Поволжье. — Недавно удалось внепланово выкупить две машины, это был настоящий праздник.

По его словам, сейчас спрос на новые авто высокий — договоры поставки заключаются с клиентом со сроком ожидания до года. Это не означает, что автомобиль обязательно так долго будет ехать к владельцу, однако подобные истории теперь не редкость.

Важно и другое: дилеры не заинтересованы в том, чтобы привозить базовые, наиболее бюджетные комплектации, поскольку доходности на них практически нет, пояснил NEWS.ru ведущий автоподкаста «Не роскошь» Ян Хайцеэр. Чтобы компенсировать сегодня свои затраты, дилер вынужден продавать ненужные аксессуары, а иногда и нужные — но по такой цене, что волосы встают дыбом.

На бюджетные автомобили в среднем накручивается по 300–400 тысяч рублей, на автомобили премиального класса — от полутора до трёх миллионов рублей. И мы, потребители, это проглатываем, способствуем такой ситуации — сегодня мы берём то, что дают. Если мы это прекратим делать, то ситуация автоматически рассосётся, — утверждает эксперт.

По его словам, казалось бы, неплохой ход предложила компания Hyundai, решив продавать автомобили онлайн через официальный сервис. Однако, говорит Хайцеэр, воспользоваться ноу-хау, пожалуй, смогли немногие: все машины мгновенно выкупили дилеры, поэтому приобрести машину по рекомендованной цене, как правило, невозможно, опять же только с дополнительными опциями.

Эксперты называют несколько причин возникшего дефицита. Во-первых, это пандемия коронавирусной инфекции, которая затормозила работу многих автозаводов, во-вторых, внёс лепту и взлетевший доллар. В-третьих, и эта причина сейчас называется ключевой, на рынке образовалась проблема с поставкой микрочипов, которыми оснащаются практически все современные автомобили. Как ожидается, дефицит полупроводников с большой долей вероятности сохранится до конца года. В пресс-службе Министерства промышленности и торговли подтвердили проблему с поставками комплектующих. Замглавы ведомства Василий Шпак ранее указывал, что «проблема есть», спрогнозировав нехватку чипов как минимум до осени. Минпромторг ведёт переговоры с автопроизводителями о переходе на отечественные разработки в области электроники.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дилерский беспредел

Практика, когда дилеры продают автомобили только с допоборудованием по цене значительно выше рекомендованной, сегодня стала повсеместной. Об этом NEWS.ru заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его данным, на самые ходовые модели накрутка может превышать миллион рублей.

Бороться с дилерами невозможно, а автопроизводители на жалобы не реагируют. Проблема стала массовой. Единственный совет — отложить покупку автомобиля до времён, когда схлынет искусственный дефицит и дилеры станут куда более сговорчивыми и начнут предлагать скидки, как это было раньше. Не надо вестись на ажиотаж, нужно просто подождать, — полагает эксперт.

О том, что наказать дилеров в этой ситуации крайне сложно, говорит и координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов. Он пояснил, что формально они продают автомобили по схеме «рекомендованная цена плюс стоимость улучшений». При этом пресловутая «стоимость улучшений» ничем не регламентирована.

Грубо говоря, ты можешь продавать лапшу доширак за пять тысяч рублей, другой вопрос, что у тебя её не купят. Но если ты продаёшь эту лапшу как неотделимое улучшение, то в этом случае закон «О защите прав потребителей» пасует. В нашем случае допоборудование выступает в роли вот такого «неотделимого улучшения», и никто реально не знает, сколько автосалон потратил на это денег, — считает он.

Впрочем, далеко не все разделяют такую позицию. Некоторые юристы полагают, что дилеров, желающих нажиться на дефиците, следует привлекать к ответу. Например, адвокат Григорий Сарбаев называет происходящее «дилерским беспределом». По его мнению, продавцы думают, что формально ничего не нарушают и привлечь их к ответственности не за что. Однако это не так, утверждает юрист.

На самом деле закон «О защите прав потребителей» стоит на страже клиентов автосалонов и запрещает дилерам предоставлять ложную информацию о наличии либо отсутствии базовых моделей авто, а также ставить потребителя в заведомо невыгодное положение навязыванием дополнительных сервисов и девайсов, — указал Сарбаев.

Он также отметил, что отказ от предоставления автомобиля в комплектации, официально заявленной автосалоном, является прямым обманом. Сарбаев рекомендует фиксировать весь переговорный процесс, особенно фразы менеджера, вводящие в заблуждение. Стоит также требовать от руководства салона письменного документа о невозможности продажи автомобиля в нужной комплектации.

Подавайте жалобы в Роспотребнадзор, предавайте огласке в соцсетях и письмах в адрес автопроизводителей все конкретные случаи нарушения законодательства с тем, чтобы моральная блокада заставила автопроизводителей воздействовать на своих дилеров не только в форме уговоров, но и в форме чувствительных штрафов, — указал юрист.

Он подчеркнул, что дилеры нарушают не только законодательство, но и соглашения с автопроизводителями.