«Преступники не должны подлежать обмену»: Володин о бойцах «Азова» Володин: необходимо сделать всё, чтобы украинские нацисты предстали перед судом

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«Нацистские преступники» не должны подлежать обмену, надо сделать всё, чтобы они предстали перед судом, так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт ТАСС. Накануне бойцы батальона «Азов» и солдаты ВСУ, находящиеся на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе, начали сдаваться в плен.

Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать всё для того, чтобы они предстали перед судом, — сказал он.

Володин попросил обратить внимание, что Россия делает всё для того, чтобы раненых военнопленных лечили, обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен, в отличие от Вооружённых сил Украины и украинской власти. Он обвинил украинскую сторону в жестокости и истязаниях российских военнопленных.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских военных. Уточняется, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения. В данный момент всех раненых направили в больницу, расположенную в городе Новоазовске ДНР.