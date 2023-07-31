«Не договорняк»: военкор сообщил о контактах между командирами ВС РФ и ВСУ Военкор Сладков сообщил о наличии контактов между командирами ВС РФ и ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Контакты между полевыми командирами российских войск и ВСУ имели место на отдельных участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщил военкор Александр Сладков. В своем Telegram-канале журналист подчеркнул, что подобное — «не договорняк и не саботаж боевых распоряжений». Переговоры на уровне офицеров среднего звена периодически велись с 2014 года.

На отдельных участках бывают контакты. Точнее, раньше были точно, сейчас я о таких не знаю, — написал Сладков.

По его словам, такая практика существовала с самого начала боевых действий на территории Донбасса и вполне вписывается в логику затяжного конфликта. Тогда полевые командиры ополчения сами формировали обменный фонд, вели переговоры и осуществляли обмен пленными. Контакты также позволяли локально устанавливать режим прекращения огня.

Ранее военкор Андрей Руденко заявлял, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорвать российскую оборону в зоне СВО. Активность противника зафиксирована у Авдеевки и Марьинки в Донецкой Народной Республике. В общей сложности на этом участке фронта ВСУ за сутки атаковали пять раз.

По информации журналиста, операция ВСУ успехом не увенчалась: российские войска успешно отразили удар, поразив противника огнем артиллерии.