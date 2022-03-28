Не до обследований: почему случаев запущенного рака может стать больше

Происходящее сегодня в стране и мире провоцирует стресс. Людей волнуют растущие цены, сложная политическая обстановка, неясные перспективы. Эмоциональные переживания отражаются на здоровье, тем более что, отвлекаясь на общественные проблемы, люди не отслеживают своё состояние и могут пропустить начало патологий. Поэтому онкологи прогнозируют рост числа запущенных злокачественных образований. Россияне в последние годы приобрели привычку к профилактическим осмотрам, но из-за происходящих событий в этой тенденции может произойти «откат» — ещё недавно к врачам россияне обращались, только когда становилось совсем невмоготу. NEWS.ru спросил у медиков, как не пропустить рак и какие симптомы хронического стресса схожи с началом онкологического процесса.

При любых эмоциональных переживаниях обостряются хронические заболевания и появляются новые, сообщил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Особенно когда острый стресс переходит в хронический. Когда люди постоянно чувствуют себя подавленно, у них возникают проблемы со здоровьем.

В последние годы в России наметилась тенденция — рак начали чаще выявлять на ранних стадиях. По данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, в 2020 году более половины (56,3%) опухолей диагностировали на ранних стадиях. Так, 30,7% злокачественных новообразований были выявлены на первой, 25,6% — на второй. Для сравнения — в 1996 году только 36,4% онкологических заболеваний диагностировали на первой и второй стадиях, в 1997 — 37,2%, в 1998 году — 37,9%.

Положительная динамика была тесно связана с распространением профилактики и её пропагандой. Людей убедили, что нужно обследоваться, в том числе проходить диспансеризацию. И многие начали это делать. Из-за сложной ситуации в стране может произойти откат, именно этого мы и ожидаем, сообщил в беседе с NEWS.ru врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии Андрей Пылёв. Люди пойдут к врачу только в крайнем случае, когда болезнь уже будет в запущенном состоянии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Психическое состояние пациентов влияет на отношение к своему здоровью. Когда люди в стрессе, снижается «бдительность», сообщил NEWS.ru уролог и онколог Александр Новиков. Человек может отложить поход к врачу из-за каких-то жизненных неурядиц, хотя, казалось бы, очевидной связи здесь нет.

В то же время некоторые привычные для хронического стресса симптом могут свидетельствовать о наличии онкологического процесса. Например, общая слабость, резкая потеря веса, являющиеся неспецифическими и встречающиеся при опухолях разной локализации.

Мы говорим о каком-то значимом похудении на 10 и более килограммов за последние условно пару месяцев. Если человек продолжает потреблять пищу в привычном режиме и объёме, но его вес снижается, это тревожный сигнал. Опухоль «ворует» ресурсы у организма на своё существование. Александр Новиков врач онколог-уролог врач онколог-уролог

Расстройства дефекации, которые также можно списать на «нервы», могут сигнализировать о раке толстой кишки, сообщает Пылёв. Например, чередование запора и поноса или просто длительная задержка стула. А также должно насторожить вздутие живота и общий дискомфорт.

Болевой синдром в правом подреберье в сочетании с желтухой может свидетельствовать о раке печени. Похожие симптомы наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. А при раке желудка наблюдается нарушение прохождения пищи, боли, тошнота, рвота. Кто-то также может списать это на стресс.

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Само по себе нервное напряжение может спровоцировать появление рака. По словам доктора Новикова, существует несколько теорий возникновения злокачественных новообразований и стрессовый фактор играет не последнюю роль.

По каким-то причинам, будь то наследственные, иммунологические, экологические, стрессовые и т. п., клетка организма начинает делиться нетипично и неконтролируемо, превращаясь в злокачественную. Но какого-то одного и единственного фактора здесь быть не может, — сообщил доктор.

Длительные острые ситуации также могут вызвать заболевания, которые приводят к раку. Острая язвенная болезнь желудка — одно из них. На фоне длительно существующих язв может развиться злокачественная опухоль.

Если человек на фоне стресса начинает курить, это также резко повышает риски оказаться в кабинете онколога. Как сообщил доктор, никотиновая зависимость — фактор риска развития рака мочевого пузыря и почки и у мужчин, и у женщин. Также курение увеличивает вероятность появления рака лёгких, желудка и других органов.

Все знают, что чем раньше выявлен рак, тем эффективнее лечение. Например, две трети новообразования предстательной железы — это локализованный рак. А в случаях, когда опухоль не распространенная и не метастазирующая, лечить пациентов гораздо более эффективно.

Чтобы вовремя выявить злокачественное новообразование, совсем не обязательно первым этапом проходить дорогостоящие обследования. Обычная амбулаторная диспансеризация решает эту задачу, отметил Новиков. Многие опухоли, в том числе и на ранних стадиях, выявляются путем лабораторных анализов на онкомаркеры (например, анализ крови на PSA — простатспецифический антиген). Кроме того, рутинные ультразвуковые и эндоскопические исследования позволяют заподозрить изменения и дают возможность пациенту вовремя обратиться к специалисту для дообследования, установления точного диагноза и лечения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждому человеку старше 40–45 лет нужно ежегодно проходить так называемый check up: базовое медицинское обследование в рамках диспансеризации (анализы, УЗИ брюшной полости, мочевой системы, органов малого таза, гастро- и колоноскопия, маммография). Не следует забывать и про консультации специалистов: женщинам — гинеколога и маммолога, мужчинам — уролога.

На данный момент медицинская помощь, в том числе специализированная, оказывается в штатном режиме и в полном объёме.

Существуют некие опасения, связанные с материальным обеспечением лечебно-диагностического процесса (оборудование, лекарственные препараты), но развитие этой ситуации достоверно прогнозировать невозможно. «На сегодняшний день в клиниках, с которыми я связан и в которых оперирую, проблем с поставкой оборудования и расходных материалов мы не ощутили», — добавил доктор Новиков.













