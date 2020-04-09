Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней. В это время россияне должны сидеть дома, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Эта ситуация не только серьёзно подпортила нашим соотечественникам жизнь, но нарушила их планы на отпуск. Возможен вариант полного срыва предстоящего курортного сезона, говорят эксперты. Обедневшие россияне не пойдут в отпуск, а будут работать, чтобы исправить пошатнувшееся материальное положение.

Согласно опросу сервиса путешествий «Туту.ру», около 70% россиян берут отпуск в летний период. Ещё 15% наших соотечественников предпочитают восстанавливать силы в бархатный сезон — это сентябрь и август. По данным ВЦИОМа, более 50% россиян проводят отпускные дни дома или на даче. Около 10–15% устремляются на отечественные курорты. И менее 10% выезжают за границу.

В предстоящий курортный сезон практически все отпускники рискуют остаться дома или на даче. Такое предположение сделал в беседе с NEWS.ru глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский. Сейчас россияне массово аннулируют летние путёвки на отечественные курорты. Если ситуация в ближайшие два месяца не нормализуется, то можно будет говорить о срыве всего курортного сезона в России, сообщил эксперт.

Даже если карантинные меры полностью снимут, немногие россияне решатся на турпоездку этим летом. Потому что это не элемент первичного спроса. Люди будут заняты элементарным выживанием: сохранить работу, накормить семью. Уманский Илья глава комитета по внутреннему туризму АТОР глава комитета по внутреннему туризму АТОР

С конца марта Россия полностью приостановила авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза наших соотечественников из-за рубежа.

Даже когда перелёты в другие страны разрешат, это не изменит печальную ситуацию с выездным туризмом. Горизонты его начала не определены, возможно, это случится в июле, возможно — в сентябре, или не произойдёт вообще, сообщил в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Сейчас россияне аннулировали почти все заграничные туры на лето и начало осени. Скорее всего, туристическую отрасль ожидает затяжной кризис.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Когда снимут ограничения на поездки, разом все направления не откроются, это будет происходить постепенно. К тому времени станет меньше авиакомпаний, туроператоров и потребителей. Около двух лет понадобится, чтобы выйти из этой тяжелейшей экономической ситуации и восстановить сферу до предкризисного состояния. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Восстановление рынка начнётся с внутренних направлений. Никакого резкого увеличения числа поездок не предвидится, у россиян ещё долгое время не будет средств на поездки и приключения.

Особенно это касается владельцев малого и среднего бизнеса. Они могут забыть слово «отпуск» на ближайшие полгода или год, сообщил NEWS.ru генеральный директор экспертно-правового центра и юрист Юрий Капштык. Вынужденный апрельский простой обернётся для них серьёзными убытками, а когда режим самоизоляции снимут, ко многим хлынет большой поток клиентов. А это значит, что работы значительно прибавится.

Работники бюджетной сферы и крупных частных компаний разделятся как минимум на два лагеря, отмечает Юрий Капштык. Первые откажутся от отпуска совсем в пользу материальной компенсации. Так поступят люди, чьи доходы сократились из-за кризиса. Вторые пойдут отдыхать по графику или с переносом даты.

Если отпуск работника пришёлся на апрель этого года, многие перенесут его на более поздний срок. Но работодателям вряд ли придётся серьёзно перекраивать график, потому что апрель не самый популярный для отдыха месяц. Единицы предпочитают ходить в отпуск в межсезонье. Общей картины это не изменит. Юрий Капштык генеральный директор экспертно-правового центра и юрист генеральный директор экспертно-правового центра и юрист

Большинство людей не откажется от летнего отпуска. Засидевшимся на карантине гражданам захочется разнообразия. Даже если отдых на курорте будет недоступен, они найдут другой вариант интересного проведения досуга, отмечает Юрий Капштык, — от речного круиза до похода «дикарём» в горы.