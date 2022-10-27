Не давала подписку: юрист оценил законность побега Собчак из России Адвокат Алешкин назвал законным отъезд Собчак из России в Литву накануне задержания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отъезд из России в Литву журналистки Ксении Собчак накануне её задержания с юридической точки зрения нельзя расценивать как побег, поскольку она не давала подписку о невыезде, рассказал Pravda.Ru адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин. Ранее в российских СМИ сообщалось, что Собчак покинула Россию и оправилась в Литву через Белоруссию. Для задержания Собчак правоохранительные органы отправились в аэропорт Внуково-3, откуда она собиралась улететь из страны.

Она уехала раньше получения такой подписки. Если бы она её дала, тогда да, это был бы побег. Соответственно, она сейчас в данном случае, видимо, взяла тайм-аут и находится за пределами, наблюдает, как будет развиваться уголовное дело, — пояснил Алешкин.

Кроме того, по мнению юриста, для признания Собчак иностранным агентом нет оснований, поскольку Минюст может присвоить такой статус за занятия политической деятельностью в ущерб государства при финансировании из-за рубежа, а она в этом уличена пока не была.

Как сообщалось, Собчак провернула хитрую схему с авиабилетами, чтобы спастись от задержания. Позже глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что журналистка имела право въехать на территорию литовского государства, поскольку у нее есть израильский паспорт. По словам Яунишкиса, Собчак может пребывать в Литве в течение 90 суток.

МВД ранее запросило арест коммерческого директора медиа-холдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по статье «вымогательство имущества в особо крупном размере». Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».