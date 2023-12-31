«Не давайте близким скучать»: Навальный поздравил россиян с Новым годом Навальный поздравил россиян с Новым годом и призвал не давать близким скучать

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Нового года. Политик, отбывающий тюремный срок на Ямале, признался, что очень скучает по своей семье, друзьям и коллегам.

Всех поздравляю с Новым годом. <...> Не скучайте и не давайте вашим близким скучать по вам. Оставайтесь хорошими, честными людьми и в будущем году постарайтесь стать немного более хорошими и честными. Себе я, в общем, именно этого и желаю. Не болейте, берегите себя, — написал Навальный.

В канале Навального опубликовано смонтированное фото, на котором политик изображен вместе с супругой Юлией и сыном Захаром в заснеженной Москве на фоне башен Кремля. Оппозиционер отметил, что третий год попадает на семейное новогоднее фото с помощью фотошопа. Но в этот раз он попросил, чтобы его нарисовал искусственный интеллект. Навальный признался, что сам увидит картинку, только когда письмо с ней дойдет до Ямала.

По его словам, выражение «страшно скучаю» представляется ему неверным с точки зрения русского языка. Он предположил, что правильно будет сказать «очень скучаю» или «сильно скучаю», но, по его собственным ощущениям, «страшно скучаю» — точнее и правильнее.

Я ужасно скучаю даже по возможности ругаться на тех, кто в Новый год шлет дурацкие одинаковые поздравления и картинки по всему списку адресатов в WhatsApp. Раньше бесило, а сейчас думаю: это же так мило. Кто-то сидит и отправляет всем подряд каких-нибудь котят в шапочках с помпонами под елкой, — добавил Навальный.

26 декабря Навальный впервые почти за три недели вышел на связь, подтвердив, что его перевели в колонию особого режима, известную как «Полярный волк», которая находится в ямальском поселке Харп. Осужденный рассказал, что у него есть тулуп, шапка-ушанка и скоро выдадут валенки, а за 20 дней этапа у него отросла борода.