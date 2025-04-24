Не чай и не кофе: вот рецепт напитка, с которым лучше начать утро

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Попробуйте этот необычный, но очень полезный напиток — он заряжает энергией, улучшает пищеварение и дарит чувство легкости на весь день! Золотое молоко — лучшая альтернатива чаю или кофе утром.

Ингредиенты

Молоко (можно растительное) — 200 мл

Куркума — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л. (по желанию)

Корица — щепотка

Черный перец — на кончике ножа (усиливает действие куркумы)

Имбирь — небольшой кусочек (1 см)

Приготовление

В теплое молоко добавьте все специи. Хорошо перемешайте (можно взбить в блендере). Подогрейте, но не кипятите. Добавьте мед по вкусу.

Пейте этот напиток натощак, за 20−30 минут до завтрака. Он особенно хорош осенью и зимой, когда организму нужна дополнительная поддержка. Попробуйте — и ваше утро станет по-настоящему добрым!

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