Попробуйте этот необычный, но очень полезный напиток — он заряжает энергией, улучшает пищеварение и дарит чувство легкости на весь день! Золотое молоко — лучшая альтернатива чаю или кофе утром.
Ингредиенты
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Молоко (можно растительное) — 200 мл
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Куркума — 1 ч. л.
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Мед — 1 ч. л. (по желанию)
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Корица — щепотка
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Черный перец — на кончике ножа (усиливает действие куркумы)
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Имбирь — небольшой кусочек (1 см)
Приготовление
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В теплое молоко добавьте все специи.
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Хорошо перемешайте (можно взбить в блендере).
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Подогрейте, но не кипятите.
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Добавьте мед по вкусу.
Пейте этот напиток натощак, за 20−30 минут до завтрака. Он особенно хорош осенью и зимой, когда организму нужна дополнительная поддержка. Попробуйте — и ваше утро станет по-настоящему добрым!
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