Попробуйте этот необычный, но очень полезный напиток — он заряжает энергией, улучшает пищеварение и дарит чувство легкости на весь день! Золотое молоко — лучшая альтернатива чаю или кофе утром.

Ингредиенты

  • Молоко (можно растительное) — 200 мл

  • Куркума — 1 ч. л.

  • Мед — 1 ч. л. (по желанию)

  • Корица — щепотка

  • Черный перец — на кончике ножа (усиливает действие куркумы)

  • Имбирь — небольшой кусочек (1 см)

Приготовление

  1. В теплое молоко добавьте все специи.

  2. Хорошо перемешайте (можно взбить в блендере).

  3. Подогрейте, но не кипятите.

  4. Добавьте мед по вкусу.

Пейте этот напиток натощак, за 20−30 минут до завтрака. Он особенно хорош осенью и зимой, когда организму нужна дополнительная поддержка. Попробуйте — и ваше утро станет по-настоящему добрым!

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