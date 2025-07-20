Не «Цезарь», но все просят рецепт: мой хрустящий шедевр с курицей!

Не «Цезарь», но все просят рецепт: мой хрустящий шедевр с курицей!

Хрустящий салат с курицей и чесночными хлебцами — свежесть «Цезаря» в новом формате! Этот легкий, но сытный салат станет идеальным выбором для тех, кто любит сочетание нежной курицы, свежих овощей и аппетитного хруста. Заменив традиционные сухарики ароматными ржаными хлебцами с чесноком, вы получите более интересную текстуру и насыщенный вкус, который точно удивит ваших гостей.

Начните с подготовки куриного филе — 300 г мяса отварите в подсоленной воде с лавровым листом до готовности (около 20 минут), затем остудите и нарежьте тонкими полосками. Пока курица остывает, займитесь остальными ингредиентами: 1/2 кочана салата айсберг порвите руками на удобные кусочки, 40 г твердого сыра натрите на крупной терке, а 1 яйцо, сваренное вкрутую, нарежьте дольками.

Для заправки смешайте 1 ст. л. майонеза, 2 ст. л. сметаны и 1 измельченный зубчик чеснока — это создаст идеальный баланс между нежностью и пикантностью. Соберите салат: в глубокой миске соедините листья салата, курицу и заправку, аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте дольками яйца, посыпьте тертым сыром и щедро добавьте раскрошенные чесночные хлебцы — они дадут тот самый волшебный хруст.

Финальный штрих — тыквенные семечки, которые добавят ореховые нотки и сделают блюдо еще полезнее.

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