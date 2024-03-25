«Не было страха»: фельдшер рассказала, как вели себя медики в «Крокусе» Фельдшер Машукова призналась, что она не испытывала страха в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Врачи, которые прибыли на место теракта в «Крокус Сити Холле» первыми, вынуждены были в экстренном режиме распределять раненых, однако никто из медиков не боялся работать, рассказала «Известиям» фельдшер Олеся Машукова. Женщина при этом призналась, что если бы от нее требовалось пойти дальше, в само здание, то она без раздумий сделала бы это. В тот момент на кону были жизни людей, добавила она.

Лично у меня не было страха, я вообще не боялась. Нужно было бы пойти дальше — пошла бы дальше. Пошла бы внутрь, в «Крокус», помогала бы тем людям. Потому что понимаю, что людям нужна помощь, что они беззащитны. И в большой степени от нас зависит, выживут они или нет, — рассказала Машукова.

Врач также вспомнила, как пострадавший мужчина в шоковом состоянии рассказывал о произошедшем. По ее словам, у него были прострелены оба предплечья. Это могло произойти, когда он закрывался от пуль руками, добавила медик.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы постановил арестовать четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Они взяты под стражу до 22 мая. Были арестованы 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 32-летний Далерджон Мирзоев.