«Не было разговора»: педиатра оставили под арестом за слова об СВО Московскому педиатру Буяновой продлили арест до 2 ноября из-за фейков об армии

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Тушинский суд Москвы продлил арест педиатру Надежде Буяновой до 2 ноября по делу о распространении фейков о ВС РФ, передает «Осторожно, новости». Врач утверждает, что разговора с пациенткой, который стал поводом для возбуждения дела, в действительности не было. Кроме того, Буянова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем.

Могу перекреститься. Я верующий человек. Я врач. Я не могу говорить такие слова. Нет аудиозаписи. Нет никакого подтверждения. На каком основании она может меня так обвинять, если нет никакого подтверждения, понимаете? — сказала педиатр.

Врач рассказала, что у женщины, которая пожаловалась на нее, есть проблемы в семье. Кроме того, по словам Буяновой, заявитель в одиночку воспитывает троих детей и проживает с матерью. Она отметила, что данные сведения содержатся в протоколах очной ставки.

Она очень неуравновешенно себя вела, она сама сказала на очной ставке: «Я вела себя сумбурно», — подчеркнула медик.

Ранее коллеги Буяновой поддержали ее перед заседанием суда по ее делу. Уголовное дело было зарегистрировано 2 мая 2024 года. В конце апреля суд отправил Надежду Буянову в СИЗО. Адвокат Оскар Черджиев в беседе с журналистами отметил: по версии следствия, женщина на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, который погиб в зоне специальной военной операции. Суд избрал Буяновой меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-педиатр должна пробыть в СИЗО до 25 июня.