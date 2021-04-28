«Не будет сильно ощущаться»: Песков о возможном закрытии «Медузы»

https://static.news.ru/photo/de2bc834-a818-11eb-abb1-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное закрытие издания «Медуза» из-за присвоения ему статуса СМИ-иноагента. Он отметил, что в Кремле с большим уважением относятся ко всем информационным агентствам, однако нынешний рынок таков, что исчезновение любого медиа не будет сильно ощущаться, передаёт ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что российские власти глубоко ценят профессионализм сотрудников каждого издания.

Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно, — добавил Песков.

Он также отметил, что Кремль не будет запрашивать у Минюста разъяснений, за что «Медузу» включили в список иноагентов. Тем не менее пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что соответствующий статус не запрещает работу издания на территории России.

Вы можете продолжать деятельность, и вы вправе запросить у Минюста аргументацию, — пояснил он сотрудникам этого СМИ.

23 апреля Минюст внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Так называется юридическое лицо, которым является издание «Медуза». Генеральный директор издания Галина Тимченко заявила, что редакция обжалует это решение.

В Евросоюзе осудили действия российских властей за ограничение работы журналистов и выступили в поддержку «Медузы».

Ранее главный редактор издания Иван Колпаков рассказал, что информационный проект «Медуза» в России может лишиться рекламодателей после того, как был признан иностранным агентом. Это может привести к ликвидации издания.