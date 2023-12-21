«Не будь чушпаном»: «Водоканал» обратился к петербуржцам «Водоканал» Петербурга в стиле «Слова пацана» попросил не засорять унитазы

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«Водоканал» Санкт-Петербурга попросил жителей города не выбрасывать новогодние салаты в унитаз и сделал в это в стиле сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В опубликованном видеоролике персонажи повторяют фразы из нашумевшей картины. Петербуржцам объяснили, что еда в сливе повышает риск засоров.

«Есть закон выше, чем пацанский». Не выбрасывай новогодние салаты в унитаз, не будь чушпаном. Авторская версия новогодней серии популярного сериала от петербургского «Водоканала», — указано под видео.

Героя ролика за выброшенный салат «отшивают как чушпана». Выбросить яйцо в слив ему не позволяют, потому что «скорлупе там делать нечего».

Сегодня вышел последний эпизод сериала. Отличается ли он от слитого ранее в Сеть, чем закончилась картина, что случилось с Вовой Адидасом — разбирался NEWS.ru.

Также для фанатов актера, исполнившего эту роль, Ивана Янковского, опубликована подборка других его фильмов. К примеру, редакция сайта «Кинопоиск» внесла «Текст» с его участием в список «Лучших фильмов 2019 года», а также в список «20 главных фильмов 2010-х». Кроме того, на «Кинопоиске» лента вошла в тройку лучших российских фильмов 2019 года.