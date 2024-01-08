Стиль деловых женщин строится на общем правиле, которое разрешает носить в офисе не более трех украшений, рассказала «Газете.Ru» ювелирный эксперт Елена Ракутина. По ее словам, в некоторых ситуациях это правило можно обойти и изменить свой образ.

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Единое негласное правило делового стиля — надевать не более трех украшений, причем обручальное кольцо входит в их число. Обычно комплекты состоят из серег, кольца и цепочки или броши, в некоторых случаях к образу добавляется браслет, — отметила эксперт.

По словам ювелира, элегантно дополнить образ может большой кулон, а слишком яркие украшения стоит заменить небольшими аксессуарами с бриллиантами. Это придаст образу оттенок характера, объяснила Ракутина. Аксессуары не обязательно должны быть частями одного гарнитура, но важно, чтобы они были простыми и сочетались между собой.

Можно выглядеть модно, даже соблюдая все правила. Так, сегодня в тренде — ношение сразу нескольких серег в ушах, это не нарушает деловой стиль, отметила ювелир.

Выбирать для рабочих встреч лучше серьги-гвоздики в сочетании с серьгами-цепочками или каффами простых строгих форм в одном цвете металла, — посоветовала специалист.

Она также назвала модную готику трендом этой зимы. По ее словам, выбор стоит делать и в пользу графичной анималистики, и имитации цепного плетения. В моде будут и шармы, которые не только создают элегантный стиль, но и подчеркивают нужные акценты, прогнозирует Ракутина.