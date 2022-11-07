Скидка или фейк: как магазины повышают цены в «чёрную пятницу» Эксперты объяснили NEWS.ru, как продавцы могут обмануть потребителей в рамках ноябрьской распродажи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За скидками в рамках традиционной распродажи, известной как «чёрная пятница», порой скрываются более высокие цены, чем в начале года. Согласно результатам недавних опросов, делать покупки во время этой акции собирается каждый десятый, но большинство потребителей считают происходящее обманом, полагая, что продавцы «просто перерисовывают ценники». NEWS.ru выяснил, почему торговая сказка в России рассыпается буквально на глазах и становится былью.

Нет места для сказки

Совершать покупки на ноябрьской распродаже собирается каждый десятый — таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. По данным авторов исследования, большинство россиян считают «чёрную пятницу» не более чем обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены двое из трех россиян. Мнение, что на традиционной распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 13% респондентов.

Молодёжь до 24 лет доверяет организаторам «чёрной пятницы» в 3,5 раза чаще, чем старшее поколение, а респонденты с доходом менее 30 тысяч рублей — чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тысяч рублей в месяц, — отмечают в SuperJob.

При этом 7 из 10 россиян вообще не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже, приобрести что-либо намерен только каждый десятый.

Чаще всего респонденты собираются купить что-либо из одежды или бытовой техники. В топ-5 наиболее популярных покупок на «чёрной пятнице» также гаджеты и косметика, обувь, товары для дома и детей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этом году акция скидок стартует 24 ноября, а завершится 26 ноября в 23:59 по Москве.

По данным SuperJob, средний чек покупки составит в этом году 11,5 тысячи рублей. Для сравнения: в 2021-м бюджет на покупки в «чёрную пятницу» в среднем составил 18,5 тысячи рублей.

Как полагает психолог Елена Волкова, нынешний тренд явно демонстрирует, что россияне становятся всё более прагматичными.

Если еще несколько лет назад люди с удовольствием верили в сказку, считали, что торговые сети действительно могут что-то делать себе в убыток, то сегодня ситуация резко поменялась. Подавляющее большинство подходят к таким распродажам как к определенному фейку, какой-то «заманухе», цель которой — выкачать из карманов рядовых потребителей побольше денег, — пояснила NEWS.ru Волкова.

По её мнению, массовый отказ россиян верить в «чёрную пятницу» можно трактовать двояко. С одной стороны, говорит Волкова, люди стали более грамотными, расчётливыми, бережнее подходят к вопросу сохранения денег в нынешние непростые времена. А с другой — это «очень грустно».

В жизни даже взрослого человека должна присутствовать сказка. Когда в наших сложных реалиях есть место для сказки, для чего-то наивного и доброго — это чудесно. Я бы даже назвала это энергосберегающей технологией, это такой некий оазис спокойствия, — продолжила собеседница NEWS.ru.

Между тем представители двух торговых сетей в разговоре с NEWS.ru признались, что рассчитывают на успешное проведение «черной пятницы». Один из собеседников, в частности, признался, что сегодня на фоне сложной экономической ситуации россияне начали все чаще и чаще экономить:

Ноябрьская распродажа должна стать для россиян возможностью приобрести те товары, которые они в обычное время не могут себе позволить. Думаю, желающих воспользоваться скидками будет немало.

Однако в этом году «чёрная пятница» в России всё же пройдет по несколько новым правилам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фейковые скидки

Сегодня, когда ряд транснациональных компаний ушли с российского рынка, существует три стратегии, которые выбирают компании для акции «Чёрная пятница». Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала зампред комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по развитию предпринимательства в АПК и гендиректора «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова.

Первая стратегия — повышение цены по сравнению с весной 2022 года, а затем предоставление скидки в размере 30–50%. При этом цена на полке с учётом скидки будет выше, нежели в начале года, на 15–20%. Вторая стратегия — распродажа остатков, когда производители и брендодержатели могут предложить потребителю реальную скидку. Особенно это применимо в части одежды и обуви предыдущих коллекций или единичные размеры. Третья стратегия, которой придерживается ряд продавцов, — когда цена на полке увеличена пропорционально возросшей себестоимости и предоставляется реальная скидка на уровне 30-40%, — объяснила Петрова.

По её словам, практически весь ретейл, включая маркетплейсы, анонсировали распродажу. Петрова утверждает, что, прежде всего, со скидкой можно купить товары из категории «одежда, обувь и аксессуары» из коллекций прошлых сезонов, здесь дисконт может составить до 70%.

На бытовую технику и электронику скидки обычно менее значительны и составляют 20–30%, но поскольку это более дорогостоящая категория, выгода может быть ощутимой, поэтому около половины покупателей ждут распродажу для покупки товаров из данных категорий, — отметила собеседница NEWS.ru.

При этом Петрова признала: на некоторых маркетплейсах незадолго до распродажи цена искусственно завышается для того, чтобы скидка выглядела крайне выгодной.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Эксперт рынка пищевых продуктов, руководитель консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова в разговоре с NEWS.ru напомнила, что скидка имеет двойное назначение:

Это мощнейший способ привлечения потребителей и, пожалуй, единственный в России, который вообще работает. Но также это ещё и возможность дополнительного заработка сетей. Когда компания предоставляет скидки сети, последняя далеко не всегда транслирует её потребителю. На территории РФ сложилась монопольная ситуация, когда тысячи производителей фактически зависят от десяти торговых сетей.

По оценкам Яшенковой, сложнее всего «мухлевать» со скидками с так называемой KVI-корзиной — речь идёт о наборе продуктов, которые люди, как правило, приобретают ежедневно, поэтому хорошо помнят цены на них. Прежде всего, речь идет о хлебе, масле, молоке, основных крупах.

Что касается косметического сегмента, то в последнее время на эту продукцию резко выросли цены. Товары западных брендов быстро заканчиваются. Поэтому те скидки, которые объявляются в рамках «черной пятницы», это, по сути, попытка хоть как-то купить лояльность потребителя, — отметила Мария Яшенкова.

Она подчеркнула, что чаще всего фейковые скидки фиксируются в крупных онлайн-маркетплейсах. По словам собеседницы NEWS.ru, необходимо «жёсткое регулирование скидок со стороны государства, как это делается в большинстве европейских стран». В качестве примера она привела Францию, где за нарушение «скидочного режима» следует «жёсткий штраф».

Маркетинговая уловка

Сейчас основными площадками для распродаж становятся онлайн-маркетплейсы, подтвердила NEWS.ru основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева. Она добавила, что «очень хорошо знает, как относятся к распродажам сами продавцы». По её словам, многие из них получают убытки вместо прибыли, при этом нельзя забывать того, что и покупатели далеко не всегда выигрывают.

Изначально «чёрные пятницы» создавались как маркетинговая уловка, призванная либо реализовать залежавшийся товар, либо стимулировать продажи в целом, либо и то и другое одновременно. Чтобы потребителю не стать жертвой маркетинговых уловок, я рекомендую мониторить в течение некоторого времени (один-два месяца) цены на интересующий вас товар, для этого сейчас бесконечное количество бесплатных инструментов, и если цена этого товара в «чёрную пятницу» действительно ниже обычной, товар стоит купить, — указала Андреева.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако, продолжила она, зачастую вместе с низкими ценами на ряд позиций продавцы вставляют в каталоги товары с завышенной ценой, которая гораздо выше, чем в обычные дни. Делается это просто: увеличивается на 5–15% «обычная» цена, затем она умножается на двое, получившаяся сумма ставится рядом, зачеркивается — и таким образом текущая цена выглядит в глазах покупателя весьма привлекательной.

Ранее опрос, проведенный сервисом доставки продуктов и товаров «СберМаркет», показал: россияне чаще всего покупают со скидкой продукты питания и бытовую химию. В ходе исследования также выяснилось, что 86% россиян всегда замечают скидки, а 64% респондентов считают покупку товаров по акции реальной возможностью сэкономить.