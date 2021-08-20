«Не беспокойте русского медведя»: как учения «Запад» могут повлиять на НАТО

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад», намеченные на сентябрь, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя». Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Картаполов, военная активность войск НАТО в Европе призвана продемонстрировать определённую проекцию военной угрозы, которую должны прочувствовать и понять в России. По словам замминистра, государство готово к подобным намёкам.

Мы готовы к этим намёкам, и полагаю, что в ходе учений «Запад-2021» мы ещё раз попытаемся партнёрам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя, — сказал Картаполов.

Совместные стратегические командно-штабные учения «Запад» намечены на 10–16 сентября. Они пройдут на территории России и Белоруссии. В ходе учений будет проверена готовность армий двух стран защитить Союзное государство.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что события в Афганистане не угрожают «контуру безопасности» России.