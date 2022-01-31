«Не актуально»: Песков ответил на вопрос о возможности введения локдауна

Введение в России локдауна из-за ситуации с коронавирусом не актуально, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. Данный вопрос не обсуждается, добавил он.

Вопрос не актуален, не обсуждается, — цитирует агентство пресс-секретаря президента России.

Так Песков прокомментировал сообщения ряда Telegram-каналов о том, что введение федерального локдауна возможно с 7 февраля.

Ранее сообщалось, что в России обновился рекорд по приросту заболеваемости — за сутки выявлено 124 070 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшую неделю заболеваемость в стране выросла на 102,8%, а показатель госпитализации — на 40,4%.

Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал «глобальную стабилизацию» ситуации с коронавирусом. По его словам, это произойдёт примерно в середине 2022 года. Летом резко уменьшится летальность от COVID-19, а «управляемость» эпидемического процесса заметно увеличится.

Доктор биологических наук Анча Баранова, в свою очередь, заявила, что в России относительно спокойная ситуация с COVID наступит весной и летом, после спада текущей волны. При этом она отметила, что «омикрон» может стать не последним штаммом в пандемию COVID-19.