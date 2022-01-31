«Не актуально»: Песков ответил на вопрос о возможности введения локдауна
Сергей Попов
Сергей Попов
13:00, 31 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Введение в России локдауна из-за ситуации с коронавирусом не актуально, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС. Данный вопрос не обсуждается, добавил он.
Вопрос не актуален, не обсуждается, — цитирует агентство пресс-секретаря президента России.
Так Песков прокомментировал сообщения ряда Telegram-каналов о том, что введение федерального локдауна возможно с 7 февраля.
Ранее сообщалось, что в России обновился рекорд по приросту заболеваемости — за сутки выявлено 124 070 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшую неделю заболеваемость в стране выросла на 102,8%, а показатель госпитализации — на 40,4%.
Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал «глобальную стабилизацию» ситуации с коронавирусом. По его словам, это произойдёт примерно в середине 2022 года. Летом резко уменьшится летальность от COVID-19, а «управляемость» эпидемического процесса заметно увеличится.
Доктор биологических наук Анча Баранова, в свою очередь, заявила, что в России относительно спокойная ситуация с COVID наступит весной и летом, после спада текущей волны. При этом она отметила, что «омикрон» может стать не последним штаммом в пандемию COVID-19.