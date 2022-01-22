Названы знаки зодиака, которые позволят женщинам выйти замуж за миллионера

Астрологи рассказали, что звёзды могут помочь женщинам найти богатого спутника жизни. По их словам, больше всего шансов стать женой богача есть у обладательниц четырёх знаков зодиака. В списке оказались Близнецы, Львы, Тельцы, Козероги. Об этом сообщает портал «Восток-Медиа».

Близнецы притягивают внимание мужчин. Такие женщины обладают особым шармом, перед которым не может устоять ни один кавалер. Это делает их идеальной парой для богатых и статусных мужчин. Близнецы способны украсить жизнь партнёра и наполнить ее новыми яркими эмоциями, — считают астрологи.

Львицы крайне требовательны, так как знают себе цену. Поэтому настойчивые и трудолюбивые миллионеры будут их добиваться. Тельцы при этом способны стать надёжными партнёршами, а также не просто сохранить богатство мужчины, но и приумножить его. Козероги, по словам экспертов, способны заработать миллионы самостоятельно, поэтому они всегда ищут себе равного. Несмотря на это, Козероги будут подчеркивать превосходство партнёра.

Ранее сообщалось, что определённые части тела связаны со знаком зодиака человека. Конечно, лучше прямо спросить у партнёра, какие прикосновения нравятся ему больше всего. Но иногда можно преподнести сюрприз, угадав желания любовника. Например, слабым местом Овна является лицо. Они любят лёгкие поцелуи, ласки щёк, лба, шеи и кожи головы, также представителей знака привлекает красный цвет.