Названы знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание

Спокойно отпускать людей и двигаться вперёд после расставания могут далеко не все люди, но определённым знакам зодиака это даётся легче. Журналистка и астролог Яшасви Шактават в беседе и изданием Pinkvilla перечислила те знаки, которые проще всего переживают расставание.

Некоторым повезло идти вперёд быстрее, чем другим. Эти люди не позволяют боли беспокоить их и мешать повседневной жизни, — сказала Шактават.

В первую очередь это Львы, которые, как правило, очень уверены в себе с рождения. Они скорее всего не станут возвращаться назад после расставания. Для представителей этого знака самооценка важнее, чем бывший партнёр. Скорее всего при желании помириться со Львом он даже трубку не возьмёт, считает астролог.

Отодвигают проблемы на задний план и принимают жизнь такой, какая она есть, и Водолеи. Они серьёзно относятся к тому, что с ними решили порвать, поэтому никогда не покажут окружающим свою слабую сторону. Шактават отметила, что представители этого знака «никогда не возвращаются к своим бывшим и почти не проявляют чувств».

Самоуважение и достоинство сохраняют при разрыве и Стрельцы. Их сложно сломать. Они не выносят роль отверженного, поэтому повторять дважды им не нужно, они уходят очень быстро. Кроме того, они не терпят пренебрежения со стороны партнёра.

Для Тельцов отношения — это стабильность, безопасность и верность, поэтому при угасании чувств они не станут возвращаться к своему партнёру. Если отношения не сложились, они предпочтут найти кого-то другого, объяснила Яшасви Шактават.

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которым судьба чаще остальных преподносит неприятные сюрпризы, и дали несколько советов, как не усложнять себе жизнь.