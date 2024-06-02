Эти знаки зодиака чаще всего становятся многодетными: астрологи назвали их

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Далеко не все пары решаются стать многодетными родителями, однако есть те, кто чаще других выбирают этот путь. Астрологи считают, что количество детей в семье может определяться знаком зодиака, под которым родился человек.

Первым из таких знаков считается Лев, утверждают астрологи. По их мнению, для людей, рожденных под этим знаком, важно создать себе правильный имидж. Львы считают, что для создания своего образа важна идеальная семья. Именно поэтому они готовы не только вступать в брак, но и поскорее заводить детей. Астрологи отмечают, что в семьях Львов чаще рождается несколько детей: чем их больше, тем больше уважения от окружающих, в понимании этого знака .

Также эксперты отметили Скорпионов. Они относятся к большой семье как к норме, ведь с ней нескучно жить. Этот знак зодиака с удовольствием уделяет много времени и внимания детям.

Астрологи считают, что к многодетности склонны женщины-Раки, которые не представляют себе дом без детей. Многие Раки не готовы останавливаться на одном ребенке, так как мечтают о шумном доме и большой семье. При этом ради материнства они даже готовы оставить карьеру и окунуться в семейные хлопоты.

Ранее астролог принцессы Дианы Дебби Фрэн назвал самого сложного ребенка в королевской семье. По его словам, игривое и дерзкое поведение младшего сына Кейт Миддлтон прописано в его гороскопе.