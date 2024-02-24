Названы запрещенные для самозанятых виды деятельности Депутат ГД Говырин: самозанятым запрещено торговать подакцизными товарами

Для самозанятых граждан существуют законодательные ограничения на виды предпринимательской деятельности, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. В число запретов входят, в частности, торговля подакцизными товарами, перепродажа полезных ископаемых и работа по агентским договорам.

Полный список того, что нельзя осуществлять самозанятым, можно найти в ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Здесь важная тонкость, вернее, одно из ограничений, на котором отдельно стоит остановиться: нельзя перепродавать чужой товар, — указал депутат.

Говырин пояснил, что самозанятый не имеет права купить «500 заварочных чайников из „Икеи“» и перепродать их в собственном магазине. При этом он может продавать товары собственного производства, которые при этом не подпадают под акциз и маркировку. Также разрешается закупать товар и улучшать его, а после продавать.

Или купить материалы и создать новую вещь — можно. Например, из ткани и каркасов сделать кресло — нормально. Таким образом, для начинающих предпринимателей проще и быстрее стать самозанятым, это позволит сэкономить силы и время на старте своего небольшого бизнеса, — резюмировал парламентарий.

Ранее Говырин рассказал, что россияне могут оформить самозанятость через приложение «Мой налог». Он отметил, что для процедуры нужны доступ в интернет, паспорт гражданина России и смартфон с установленной программой.