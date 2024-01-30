Названы заболевания, угрожающие спонтанным разрывом мышц при нагрузках Травматолог Абакаров: плохая разминка при диабете и астме чревата разрывом мышц

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Отсутствие или недостаточная разминка перед тренировкой при диабете или астме чреваты спонтанным разрывом мышц при повышенных нагрузках, рассказал NEWS.ru заведующий травматологическим отделением Видновской КБ Минздрава МО Ибрагим Абакаров. Он отметил, что травма возможна при форсированном поднятии тяжести.

При травмах — при резком сокращении мышцы, при котором сухожилие или мышца не выдерживают силы воздействия. При системных заболеваниях, таких как бронхиальная астма, сахарный диабет, ревматоидный полиартрит, когда необходимо принимать гормональную терапию, могут быть спонтанные разрывы мышц даже при незначительной нагрузке. При форсированных больших физических нагрузках без необходимой предварительной подготовки — разминки, регулярных занятий спортом, — добавил Абакаров.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала NEWS.ru, что абсолютно все женщины, которые занимаются в спортивном зале, должны выполнять кардиотренировку, поскольку необходимо разогреть все мышцы. Она посоветовала девушкам обязательно делать приседания, выпады, становую тягу, однако в первую очередь важно отработать технику выполнения упражнений и только потом переходить к весам.