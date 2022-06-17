Названы заболевания, способствующие развитию слабоумия

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Ученые из Каролинского университета в Швеции выяснили, из-за каких заболеваний у человека повышается риск развития и прогрессирования деменции, сообщает журнал Alzheimer's & Dementia. По данным специалистов, слабоумие может быть вызвано сахарным диабетом 2 типа вкупе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В исследовании приняло участие 2577 человек возрастом от 60 и больше, которые не страдали от деменции. Наблюдение за ними продолжалось 12 лет. Ученые отметили, что наличие более чем одного кардиометаболического нарушения ускоряло развитие деменции на 2 года, и чем больше было заболеваний — тем выше был риск осложнений.

В нашем исследовании сочетание диабета и болезни сердца, а также диабета, болезни сердца и инсульта было наиболее разрушительным для когнитивной функции, — уточнил старший автор исследования Эбигейл Дав.

Несмотря на это, если у человека наблюдалось лишь одно кардиометаболическое заболевание, оно не оказывало влияние на прогрессирование болезни.

Ранее доцент Национального центра здорового старения Мишель Л. Каллисайя рассказала, что снижение скорости походки и когнитивных способностей являются одними из основных признаков развития деменции.