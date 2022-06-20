Почти всё, что мы едим: названы вызывающие рак группы продуктов

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Развитию онкологии могут способствовать очень многие продукты из обычного рациона, сообщает Live 24 со ссылкой на арабское издание. Например, переработанное мясо, увеличивающее риски колоректального рака, рака желудка и молочной железы, — это и сосиски, и колбаса, и мясные чипсы, и бекон.

В группе опасных продуктов и всё жареное из-за образования акриламида — канцерогена, повреждающего ДНК. При этом чем дольше жарится продукт, тем больше выделяется вредного вещества. Эксперты отмечают, что употребление жареного чаще раза в неделю увеличивает риск заболеть раком на 30–37%.

Также вреден сахар и рафинированные углеводы, а к этой категории относятся белый рис, хлеб, сладкие напитки, печенье, конфеты.

Упоминаются и молочные продукты, которые при частом употреблении способны повышать риски развития рака предстательной и молочной желёз. Особенно вредны сыр чеддер и сливочные сыры: они повышают шансы столкнуться со злокачественной опухолью на 53%.

Обязательно стоит упомянуть алкоголь: спиртное вызывает повреждение ДНК, окислительный стресс и не позволяет иммунитету бороться с раковыми клетками.

Онколог и академик РАН Игорь Хатько ранее предупредил, что причиной развития рака может стать дефицит клетчатки в рационе. Также он призвал не злоупотреблять солью, чтобы защититься от рака желудка.