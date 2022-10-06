Названы вызывающие образование тромбов продукты Доктор Батлер: употребление красного и обработанного мяса повышает риск образования тромбов

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Употребление красного и обработанного мяса повышает риск образования тромбов, заявил доктор Джастин Батлер. По его словам, которые передает LIVE24, к красному мясу относятся говядина, свинина, баранина и оленина, а к обработанному — копчения, паштеты, ветчина, бекон, салями и мясные консервы.

Специалист пояснил, что снизить вероятность образования тромбов поможет диета с преобладанием фруктов и овощей. Батлер добавил, что полностью исключать обработанное и красное мясо из рациона не стоит — умеренное их употребление вряд ли навредит здоровью.

Кардиолог Юрий Серебрянский ранее рассказал, что люди с нарушением свертываемости крови, повышенным содержанием в ней тромбоцитов, а также испытывающие сильный стресс, имеют повышенную вероятность возникновения инсульта. Кроме того, по словам врача, в группе риска находятся люди с избыточной массой тела, так как у них часто повышен холестерин, а также курящие и злоупотребляющие алкоголем.

В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что популярные среди многих россиян блюда на самом деле крайне опасны для здоровья. По его словам, в первую очередь речь идет о жаренной на подсолнечном масле картошке, хуже которой может быть только жарка на маргарине, а также жаренное во фритюре красное мясо и традиционные десерты с большим количество сахара.