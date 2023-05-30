Названы вызывающие мигрень запахи Японские неврологи: мигрень чаще всего вызывают запахи духов, табака и пота

Фото: Timofei Izotov / Russian Look / Global Look Press

Японские неврологи из больницы Japanese Red Cross Shizuoka Hospital в своем новом исследовании, в котором приняли участие более 100 пациентов, выявили, что запахи духов (55,4%) являются основной причиной проявления мигрени. Работа врачей была опубликована в журнале Nature. На втором месте испытуемые назвали запах табака (47,5%), а на третьем аромат кондиционера для белья (32,7%).

Самой частой причиной проявления мигрени у пациентов были запахи духов (55.4%), табака (47.5%), кондиционера для бель (32.7%), тела (32.7%), мусора (24.8%), средств по уходу за волосами (22.8%), автомобилей (22.8%) и пота (19.8%), — сказано в исследовании.

При этом запахи лимонов, мандаринов и яблок ни одного из пациентов не вызвали дискомфорт. Вне опросника пациенты также указывали запах бензина в качестве причины проявления недугов.

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