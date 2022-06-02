Названы выплаты, доступные россиянам без обращения в инстанции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут получать ряд выплат без подачи заявлений на них, сообщила «Парламентская газета». Например, автоматически начисляется пособие по временной нетрудоспособности, выплаты по беременности и родам, рождению ребёнка и уходу за ним.

Также без обращения граждан в России назначают страховые и социальные пенсии по инвалидности; страховые пенсии по старости достигшим возраста 80 лет и являющимся получателями из-за потери кормильца; досрочные пенсии безработным предпенсионного возраста по предложению службы занятости.

Кроме того, предусмотрены социальные пенсии по старости мужчинам, достигшим возраста 70 лет, и женщинам, достигшим 65 лет, которые получали пенсии по инвалидности, но перестали из-за достижения указанного возраста.

С начала 2022 года к выплатам добавились федеральные и региональные доплаты к пенсиям, перерасчёт размеров страховой пенсии, а также пенсии за выслугу лет и по I группе инвалидности или достижении 80 лет для космонавтов. Помимо этого, теперь предусмотрено беззаявительное повышение фиксированных выплат лицам, проживающим в сельской местности или проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве.

Ранее NEWS.ru разбирался, кто и сколько получит «лишних денег» и приведёт ли к скачку цен повышение пенсий неработающих пенсионеров, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Так, финансовый аналитик Степан Демура считает, что эффект от дополнительных 500 млрд рублей на потребительском рынке будет слабым и не повлияет на инфляцию.