Названы вредные при болезнях сердца продукты Диетолог Аплетаева посоветовала отказаться от жирного мяса при болезнях сердца

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При болезнях сердца следует отказаться от жирного мяса, свиного сала и куриной кожи, предупредила врач-диетолог Марина Аплетаева. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров могут способствовать развитию атеросклероза и увеличению нагрузки на сердце.

У людей с сердечными заболеваниями нарушен жировой обмен и повышен уровень холестерина. Поэтому жирные продукты будут только усугублять проблему, способствовать дальнейшему развитию атеросклероза и увеличению нагрузки на сердце, — отметила диетолог.

Врач также посоветовала заменять сливочное масло, сыры, сметану и сливки на менее жирные или на растительные. Мясные продукты также рекомендуется выбирать нежирные. Стоит также исключить из рациона поваренную соль или сократить ее потребление как минимум в два раза относительно нормы в пять граммов. Аплетаева пояснила, что соль задерживает жидкость в организме, из-за чего увеличивается объем циркулирующей жидкости и растет нагрузка на сердце и сердечно-сосудистую систему.

Крепкий чай и кофе тоже рекомендуется исключить. У них достаточно выражено тонизирующее действие. Например, кофе дает учащение сердцебиения, что противопоказано сердечникам. Если не получается их полностью исключить, то нужно стараться пить некрепкие напитки не чаще одного раза в день, — заключила специалист.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что содержащие лактобациллы продукты эффективно помогают защититься от инфаркта и инсульта. По ее словам, эти бактерии заметно снижают риск развития воспалений, в том числе сосудов и миокарда.