Названы вредные для здоровья волос продукты Диетолог Гинзбург: колбаса и соленые огурцы вредят здоровью волос

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Употребление в пищу сладостей и солений, а также переработанного мяса вредит здоровью волос, заявил «Москве 24» диетолог Михаил Гинзбург. По словам медика, сладкое не только отрицательным образом влияет на состояние волос, но и негативно сказывается на здоровье кожных покровов. Кроме того, для организма человека вредно подсолнечное масло, а также маргарин.

Как объяснил врач, продукты из переработанного мяса, в том числе сосиски и колбасы, плохо отражаются на здоровье волос. Также негативно влияет на них и избыток соли.

Сельдь соленая — она вредная, так же, как и соленая скумбрия. Вреден избыток соленостей даже по логике полезных продуктов: овощи соленые, соленые огурцы тоже вызывают раннее старение кожи и ухудшают состояние волос, — предостерег Гинзбург.

По словам диетолога, чтобы сохранить кожу головы здоровой, следует отказаться от плохих жиров — маргарина и подсолнечного масла, при этом последнее лучше заменить на оливковое.

Медицинский специалист также добавил, что для улучшения качества волос необходимо питаться морской рыбой, фруктами и ягодами. Он также рекомендовал включить в рацион имбирь и чеснок. Однако самым идеальным продуктом для здоровья волос являются мюсли с кефиром, заключил диетолог.

Доктор Джастин Батлер ранее заявлял, что употребление красного и обработанного мяса повышает риск образования тромбов. По его словам, к красному мясу относятся говядина, свинина, баранина и оленина, а к обработанному — копчения, паштеты, ветчина, бекон, салями и мясные консервы.