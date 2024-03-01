Названы возможные варианты атаки ВСУ на Крымский мост Баранец призвал просчитать все возможные варианты атаки ВСУ на Крымский мост

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Российским войскам нужно просчитать все возможные варианты атаки ВСУ на Крымский мост, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его мнению, Украина может использовать для этой цели различные средства поражения, в том числе гиперзвуковые ракеты.

Надо быть осторожным, враг продолжает нацеливаться на Крымский мост. Эти шаги нужно предвидеть. Нужно предвидеть не только, что они попытаются пронести тротил или попытаются атаковать одну из опор. Возможно, будут ракетные удары, дальнобойной, гиперзвуковой ракетой, удар может быть нанесен с украинского самолета, ракетой с суши, удар может быть нанесен под водой. Могут направить целый отряд разведчиков с тротилом под водой, — сказал Баранец.

Военный обозреватель подчеркнул, что Крымский мост, — это стратегический объект, поэтому он должен быть обеспечен надежной степенью безопасности.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении появились аудиозаписи, на которых высокопоставленные немецкие военные обсуждают подрыв Крымского моста. По словам журналистки, запись длится около 40 минут, а в переговорах обсуждается участие США и Великобритании в конфликте на Украине.