В кабмине начали обсуждать перенос ЕГЭ на август

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 могут перенести на середину июля — начало августа. В таком случае учебный год в вузах стартует 1 октября.
В зависимости от развития эпидемиологической ситуации проведение ЕГЭ может быть перенесено на середину июля или начало августа, — сообщил источник «Интерфакса» в правительстве.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о возможном переносе сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) на срок с 8 июня. Решение может быть принято после 12 мая. Оно зависит от будущей ситуации, писал NEWS.ru.