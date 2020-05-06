В кабмине начали обсуждать перенос ЕГЭ на август

https://static.news.ru/photo/402ddfa6-8f63-11ea-b1b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 могут перенести на середину июля — начало августа. В таком случае учебный год в вузах стартует 1 октября.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации проведение ЕГЭ может быть перенесено на середину июля или начало августа, — сообщил источник «Интерфакса» в правительстве.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о возможном переносе сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) на срок с 8 июня. Решение может быть принято после 12 мая. Оно зависит от будущей ситуации, писал NEWS.ru.